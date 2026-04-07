NICARAGUA, SIEMPRE MÁS ALLÁ !

Luego de una Semana Santa que puso delante de todos nuestra Convicción Cristiana, Socialista y Solidaria, y luego de ratificar, entre Todos y por el Bien de Todos, nuestra Fé y Confianza en el Altísimo, nuestros Ideales y Valores, desde la Eternidad que recorremos en este Plano de Vida, Luz y Verdad, nos dedicamos a caminar el Mes de la Paz, como corresponde, agradeciendo a Dios que en Su Infinito Poder derrama Nuevos Tiempos, de Victorias de la Concordia, de la Armonía y del Bien Común, en el que trabajamos celosamente, para, invocándole, prosperar en Seguridad, Trabajo y Valiosa Convivencia Fraternal.

Como Familias y Comunidades de esta Patria Digna, Soberana y Siempre Libre, nos proponemos, en estos Días Luminosos, confirmar nuestro irrevocable e histórico Compromiso con la Paz, los Derechos y el Bienestar de todas las Familias nicaragüenses.

Estaremos realizando Actividades propias de nuestro Arte, Creatividad, Tradición y Cultura en todos los aspectos, sobre todo enfatizando nuestra Cultura de Paz y Bien, por lo que tanto hemos luchado y entregado en cumplimiento de nuestros Juramentos Cristianos, Revolucionarios, Evolucionarios, y Patrióticos.

En cada Institución de Estado, de Gobierno… En todas nuestras Unidades de Victorias, en Departamentos, Municipios, Barrios, Comarcas y Comunidades…Entre las Familias, los Hogares, la invicta Juventud Sandinista 19 de Julio… En toda expresión de nuestra Geografía, nuestra Nicaragua Sagrada, nuestros Patrimonios Naturales,Culturales y de Patriotismo Glorioso… En toda Conciencia de Patria Libre, Patria Cristiana,Socialista, Solidaria, Patria Buena, Patria Querida, estaremos pronunciándonos desde el Amor que Todo Puede y Todo Vence, destacando la Estelaridad, la Luminosidad, la Inspiración, la fascinante Aureola de una Historia que en todo momento ha procurado forjar Paz, subrayando el Legado Invaluable de nuestros Héroes y Mártires, y la irreemplazable Vocación de caminar, luchando desde el Gran Espíritu que somos, para Vencer, para Triunfar, para ser la Magnífica, Espléndida y Majestuosa Nicaragua, que está hecha de Paz, de Vigor, de Gloria y de Más y Más Victorias.

Nos llamamos a celebrar la Paz que Cristo Jesús nos day nos deja, fortaleciendo las Sendas de Encuentro, entre Tod@s y por el Bien de Todos.

Nos llamamos a convertir cada milímetro de esta Patria y este Territorio del Alma y de Grandeza Terrenal, en Bandera Azuliblanco/Rojinegra, de Dignidad, Decoro, Orgullo,liberándonos de cualquier forma de mediocridad, de maldad, y sobre todo de odio, que no puede ni debe existir entre nosotros.

Todos Juntos, Vamos Adelante, Todos Juntos,creamos la Patria que soñamos ! Todos Juntos somos la Fuerza, la Fortaleza, la Inspiración, la Capacidad, el Talento, que nos convierte en las Excelsas Líneas de los Poemas de Darío y la Letra Fina y Sacrosanta de las Proclamas de nuestro General Sandino, exigiendo el Respeto al Honor y el Valor del Pueblo nicaragüense.

Vamos trabajando Propuestas para celebrar, conmemorar, ratificar, confirmar, el Compromiso inconmovible, inmutable, de todo Tiempo, con la Seguridad y la Paz de Todos, porque Nicaragua és ese Firmamento y ese Horizonte, esa Tierra y esos Paisajes Bendecidos y Únicos, donde somos, y seremos, Eternos Guerreros de Amor y Luz. De Humanidad.

Viva Nuestra Nicaragua en Paz !

Viva la Patria de Darío y Sandino !

Vivan Nuestros Héroes y Mártires !

Vivan los Caminos de Futuro que estamos recorriendo !

Managua, 7 de Abril, 2026