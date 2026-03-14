Mujer fue asesinada por su expareja en el cuarto de un motel en Siuna, Caribe Norte

La señora Nohemí del Carmen Talavera, de 32 años, fue encontrada muerta, la tarde de ayer, tras ser supuestamente estrangulada, en un cuarto del motel Bosawás, ubicado en el barrio Jorge Navarro, de Siuna, Caribe Norte.

La mujer ingresó al motel en horas de la madrugada del viernes en compañía de su excónyuge Tomás Benito Herrera Castillo, de 44 años.

En las cámaras de seguridad quedó grabado que el hombre salió casi a las 7 de la mañana.

A las 6 con 15 minutos de la tarde, el cuerpo de Nohemí fue descubierto por trabajadores del motel, quienes ingresaron al cuarto luego de tocar varias veces a la puerta, sin obtener repuesta.

Conocidos dijeron que la mujer dejó a un niño en la orfandad. Las autoridades se encuentran investigando los hechos.