Tragedia en Estelí: hombre acaba con la vida de su pareja sentimental e intenta suicidarse

La joven Dora María González de 24 años de edad, fue asesinada de múltiples cuchilladas a manos de su pareja sentimental Pedro Carrasco García de 31 años, en una finca tabacalera ubicada en la comunidad Villa Vieja, al este de la ciudad de Estelí, la tarde de este jueves.

Tu nueva Radio Ya, conoció que Pedro Carrasco después de acabar con la vida de Dora intento suicidarse asestándose una cuchillada en el cuello, pero no logró su cometido y fue trasladado al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí.

Preliminarmente, se conoció que Pedro Carrasco cometió el femicidio por supuestos celos, sin embargo, serán las autoridades policiales investigan a fondo el caso.

La joven Dora María González y Pedro Carrasco, son originarios del departamento de Madriz.