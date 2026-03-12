Chinandega: Encuentran muerta a mujer que desapareció desde el lunes tras salir con su pareja

La mañana de este jueves fue encontrada muerta Meyling María Aguilar Mendoza, de 38 años, quien desapareció desde el pasado lunes 9 de marzo, tras salir acompañada de su esposo Cruz López Ponce, de su casa ubicada en la comunidad San José del Obraje, en una zona rural del municipio de Chinandega.

Meyling María Aguilar Mendoza, de 38 años

El cuerpo de Meyling María Aguilar fue hallado flotando en estado de descomposición en las sucias aguas del Estero Real, en el sector de Puerto Morazán, por personas que circulaban por la zona y que avisaron a las autoridades.

La señora Martha Lorena Mendoza, madre de la desaparecida, había expresado su angustia y la de sus familiares desde el mismo lunes, luego de que Cruz López regresó sólo a su casa a las 7 de la noche y aseguró que Meyling Aguilar había tomado un bus para viajar a la ciudad de Chinandega, lo que les pareció extraño.

Cruz López Ponce

“Me llamó mi nieta para decirme que su mamá había salido con su papá y él la desapareció. Salieron juntos el lunes, pero él volvió y ya no la trajo. Y las hijas le preguntaron dónde había quedado su mamá y él solo les decía que ella se había montado en un bus”, relató doña Marta Lorena.

La hija adolescente de Meyling no quedó conforme con la explicación de su padre, porque su madre nunca duerme fuera de la casa y la preocupación familiar aumentó cuando su padre Cruz López huyó de la casa al amanecer del martes, un día después de la desaparición.

Meyling Aguilar y Cruz López procrearon cinco hijos, tres de ellos menores de edad. Hace cuatro años él se fue a Estados Unidos y retornó de forma repentina hace dos meses cuando nadie lo esperaba.

Una de sus hijas aseguró que su padre regresó a la casa con aparente normalidad, y recordó que hace años hubo conflictos entre ambos. Agregó que, luego de que mientras él estaba en Estados Unidos, a veces se peleaban a través de llamadas y él le decía que la iba a matar”.

Ante la falta de noticias sobre Meyling, familiares y allegados habían iniciado búsquedas en algunos lugares que Cruz López frecuentaba, como en la zona del Estero Real, donde había sido visto el sospechoso sujeto, sin embargo, no habían podido localizarla, hasta hoy que apareció flotando sin vida.

