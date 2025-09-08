Última pelea de Chocolatito este año contra Ratón Robles

Román «Chocolatito» González, dijo este lunes que su pelea del viernes ante el mexicano Héctor «Ratón» Robles, será la última del año.

«Chocolatito» y el «Ratón» Robles, se enfrentarán el viernes en la pelea estelar de la cartelera Camino a la Independencia, que contará con nueve combates en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

«Será mi última pelea del año, en los primeros tres meses de 2026, espero disputar una pelea por título mundial en 118 libras, aunque también existe la posibilidad de enfrentar a Jesse «Bam» Rodríguez, explicó Román en conferencia de prensa.

La mañana de hoy llegó al país Héctor «Ratón» Robles, y en sus primeras declaraciones mencionó que viene preparado para cualquier escenario y desea dar la sorpresa ante «Chocolatito».

El gladiador azteca tiene récord de 13 victorias, 8 derrotas y cuatro nocauts. Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes, transmitirá este gran combate boxístico.