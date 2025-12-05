La selección mexicana de fútbol será protagonista ante Sudáfrica, del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el once de Junio, en el histórico estadio Azteca, en Ciudad de México en horario por confirmar.

México y Sudáfrica se enfrentarán por segunda vez en la historia en un partido inaugural, en 2010, también se enfrentaron y quedaron 1-1.

En los datos históricos sobre el Estadio Azteca, será el primero en la historia en recibir tres partidos inaugurales del Mundial, en los años 1970, 1986 y ahora en 2026.

Para la Fase de grupos del Mundial los juegos más atractivos serán entre España y Uruguay, Portugal frente a Colombia, Brasil ante Marruecos y Argentina el campeón del torneo frente a Argelia.

Este sábado en horas de la mañana se conocerán las fecha y horarios de todos los partidos del mundial de fútbol.