México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas de serie como países anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol

La FIFA dio a conocer el ranking que servirá para organizar los bombos del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

Ranking FIFA 2026: las potencias que liderarán el sorteo

La actualización de la clasificación determinó cuáles serán las 12 selecciones cabezas de serie, es decir, las que liderarán cada grupo en la primera fase del torneo.

España, Argentina y Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, todas potencias históricas del fútbol mundial, más México, Canadá y Estados Unidos serán líderes de cada grupo.

Hasta el momento, FIFA no dio a conocer los detalles de cómo será el primer sorteo con 48 seleccionados, sin embargo en los próximos días difundirán todos los detalles.

Sobre el repechaje intercontinental en marzo se jugará como un mini torneo con seis selecciones, Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam, de ellos dos avanzaran al mundial.