martes, septiembre 2, 2025
Güegüense Box: Cartelera de boxeo del 12 de septiembre en Managua será de 9 combates

Por José García
La Promotora de Boxeo «Güegüense Box» anunció que la cartelera del 12 de septiembre en el Polideportivo Alexis Arguello, será de nueve combates.

La jornada tendrá como pleito estelar a Román «Chocolatito» González contra el mexicano Héctor «Ratón» Robles, quien tiene un récord de 13 victorias por ocho derrotas y cuatro nocauts.

La cartelera tiene previsto iniciar a las siete de la noche con transmisión en televisión de Viva Nicaragua Canal 13.

En el combate semiestelar se enfrentarán los capitalinos, René Alvarado, ex campeón mundial de las 130 libras, y Elysson Márquez.

Alvarado tiene un récord de 35 victorias, 22 por nocauts y 16 derrotas, en tanto Márquez suma 12 victorias, 4 derrotas y dos empates.

La tercera pelea de mayor importancia es entre los nicaragüenses Cristofer “El Látigo” Rosales y Camilo Mendoza.

Rosales cuenta con 37 victorias, 22 por nocauts y 7 derrotas, mientras que Mendoza, registra 12 victorias, 5 por nocauts y tres derrotas.

Los precios para la velada del 12 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello son de 370, Un mil 850, 2 mil 960 y 4 mil 400 córdobas, dependiendo de la localidad.

