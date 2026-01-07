FIFA presenta innovaciones con Inteligencia Artificial para transformar la experiencia del aficionado

La FIFA anunció que el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, desde el 11 de junio, contará con innovaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial.

Mundial 2026: IA revoluciona el fútbol en tres países

Estas herramientas buscan transformar la manera en que se vive y se analiza el torneo, tanto dentro como fuera de la cancha, dieron a conocer este miércoles.

Entre las novedades destaca el sistema Football AI Pro, capaz de procesar millones de datos y generar informes en texto, video y gráficos 3D para los equipos.

Además, se introducirán avatares digitales de jugadores, que ayudarán a los árbitros en decisiones complejas como los fueras de juego, ofreciendo mayor precisión y rapidez.

La IA también servirá de apoyo a los árbitros, brindando nuevas perspectivas e imágenes para mejorar la toma de decisiones.

Mientras, los aficionados podrán disfrutar de estadísticas avanzadas y experiencias digitales más inmersivas, lo que promete un Mundial más interactivo y moderno.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder del Dial, transmitirá la Copa Mundial de Fútbol. El primer partido será el once de junio entre México y Sudáfrica, a la una de la tarde.

