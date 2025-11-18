España y Bélgica avanzan a la copa mundial de fútbol por Europa

La selección española de fútbol clasificó al Mundial 2026, empatando 2-2 ante Turquiye, la tarde de este martes, al quedar en primer lugar de su grupo con 16 puntos.

Bélgica venció 7-0 a Liechtenstein y también se clasificó al Mundial al quedar en primer lugar de su grupo con 18 puntos.

Además por Europa ya tienen su boleto Alemania, Suiza, Dinamarca, Escocia Francia, Países Bajos, Austria, Noruega, Inglaterra, Croacia y Portugal.

Por el continente africano, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez y por Oceanía, Nueva Zelanda será su representante.

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay ya avanzaron y por el continente asiático Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán ya tienen su cupo asegurado.

También los países anfitriones Canada, Estados Unidos y México tienen su cupo garantizado, el mundial iniciará el 13 de junio en México y culminará el 19 de juego en Nueva York, Estados Unidos.