El máximo ganador de títulos de Grand Sland, con 22, el tenista serbio Novak Djokovic, opinó sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol 2026 y dijo que Portugal, de Cristiano Ronaldo, será el equipo campeón.

“Voy a ser atrevido, Portugal va a ganar el Mundial y vencerá a México en la final”, dijo Jokovic, en unas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo.

La posibilidad de que México alcance la final fue vista como un gesto optimista hacia la selección llamada el “Tri”, mientras que la elección de Portugal como campeón se interpretó como un guiño a la generación encabezada por Cristiano Ronaldo y compañeros.

La próxima copa mundial de fútbol dará inicio el once de junio en el estadio Azteca, con el juego entre México y Sudáfrica, a la una de la tarde.

La FIFA, anunció este lunes que las 48 selecciones participantes en el Mundial, deben convocar a 26 jugadores, además en cada uno de los partidos habrá una pausa en el minuto 22 de cada tiempo, para la rehidratación.

También la FIFA, anunció el criterio de desempates en el Mundial.

Si dos equipos terminan con los mismos puntos, primero se mira el resultado entre ellos mismos, si siguen empatados, se revisan los goles y la diferencia de goles, primero en sus enfrentamientos directos y luego en todo el grupo para sacar al clasificado a la siguiente ronda.