Definidos repechajes Continentales y de UEFA para la Copa del Mundo 2026

Este jueves se realizaron los sorteos para definir los repechajes Continentales y de Europa (UEFA) y la selección de Jamaica se medirá a Nueva Caledonia y los italianos ante Irlanda del norte, entre otros.

En el repechaje Continental donde están países de Concacaf, África y Sudamérica, donde buscarán dos cupos al mundial, se jugará de la siguiente manera:

Llave 1: Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador jugará contra RD Congo por el cupo al mundial 2026.

Llave 2: Bolivia vs Surinam, el ganador jugará contra Irak por el mundial.

Hay que destacar que estos partidos se jugaran en Monterrey y Guadalajara, México en el mes de marzo.

El repechaje de la UEFA (Europa) para el Mundial 2026 dejo buenos cruces, en donde 16 selecciones europeas disputarán 4 boletos para la Copa del Mundo.

Llave A: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia-Herzegovina.

Llave B: Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania.

Llave C: Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.

Llave D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Las semifinales se jugarán el 26 de marzo, y las finales el 31 de marzo. El ganador de cada llave clasificará al Mundial 2026.