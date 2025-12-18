Cifra récord, 43 millones de dólares para el país campeón y 9 millones por participar en el Mundial 2026

La FIFA anuncio que aumento los premios económicos para la Copa del Mundo 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora cada selección por haber clasificado al mundial aseguro 1.5 millones y por ubicarse entre los puestos 33 al 48, estaría ganando 7.5 millones de dólares, es decir que dé inicio una de las 48 selecciones en este mundial, ya aseguraron nueve millones de dólares, además que el campeón se estará llevando 43 millones de dolares.

Previo a la celebración de la final de la Copa Intercontinental entre el PSG y el Flamengo en Catar, el Consejo de la FIFA se reunió en Doha para determinar el factor económico que se entregará para el próximo mundial.

“En total se repartirán 620 millones de dólares, siendo el premio más alto entregado en toda la historia dentro del torneo. Por tan solo participar en el certamen, cada selección se llevará 1.5 millones, mientras que, por su puesto final, se estaría llevando el equipo por lo menos 7.5 millones, siendo el total de unos nueve millones. Entre los puestos 33 y 48, se llevará esta cantidad”, destacaron medios internacionales.

Hay que destacar que el equipo campeón se le concederá un premio de 43 millones, un millón adicional a lo que se llevó el campeón en Catar 2022. Argentina se llevó 42 millones de dólares por levantar el trofeo, mientras que Francia por el título obtuvo 38 millones en Rusia 2018.

También hay que mencionar, que cada selección recibirá 1.3 millones en concepto de gastos de preparación previo a la Copa del Mundo.