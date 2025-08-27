type here...
Chocolatito no baja el ritmo en los entrenamientos

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Román “Chocolatito” González se mantiene firmemente entrenando en el gimnasio Róger Deshón para su combate del 12 de septiembre, que se realizará ante el mexicano Héctor “El Ratón” Robles. La pelea se realizará en el Polideportivo Alexis Argüello.

Chocolatito, quien a lo largo de su carrera presenta 52 victorias por 4 derrotas y 42 triunfos por nocauts, es el muy amplio favorito para vencer a Robles, quien presenta marca de 13 victorias por 8 derrotas y 4 despachados antes del límite.

Se habla que luego de esta pelea, Román podría estar disputando la corona del Mundo, y el oponente será el vencedor entre Jesse “Bam” Rodríguez y el argentino Fernando “Puma” Martínez, combate programado para el 25 de noviembre.

