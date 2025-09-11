«Chocolatito» González y «El Ratón» Robles superan la báscula

Este jueves Román «Chocolatito» González marcó 115.8 y el mexicano Héctor «Ratón» Robles, 116 libras, pesos con los cuales ambos superaron la báscula y están listos para subir al ring.

La velada «Camino a la Independencia», será realizada en el Polideportivo Alexis Argüello, este viernes.

«Chocolatito» llega al combate con 52 victorias, 42 nocauts y 4 derrotas, mientras el mexicano Héctor «Ratón» Robles, suma 13 triunfos, 8 derrotas y cuatro nocauts.

En la pelea semiestelar se enfrentarán los capitalinos, René Alvarado, ex campeón mundial de las 130 libras, y Elysson Márquez.

René Alvarado tiene en su carrera un récord de 35 victorias, 22 por nocauts y 16 derrotas, en tanto Márquez suma 12 victorias, 4 derrotas y dos empates.

La tercera pelea de mayor importancia es entre los nicaragüenses Cristofer “El Látigo” Rosales que cuenta con 37 victorias, 22 por nocauts y 7 derrotas, ante Camilo Mendoza, que registra 12 victorias, 5 por nocauts y tres derrotas.

Los precios de entrada a la velada son de 370, 1,850, 2, 960 y 4, 400 córdobas, dependiendo la localidad.

En total «Güegüense Box» organizó nueve combates y las acciones darán inicio a las siete de la noche.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes, transmitirá la pelea de «Chocolatito» contra el «Ratón» Robles.

