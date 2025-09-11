type here...
Buscar
33.7 C
Managua
jueves, septiembre 11, 2025
Deportes

«Chocolatito» González y «El Ratón» Robles superan la báscula

Por José García
Lectura: 1 minuto(s)

Este jueves Román «Chocolatito» González marcó 115.8 y el mexicano Héctor «Ratón» Robles, 116 libras, pesos con los cuales ambos superaron la báscula y están listos para subir al ring.

Román
Román «Chocolatito» González marcó 115.8 libras

La velada «Camino a la Independencia», será realizada en el Polideportivo Alexis Argüello, este viernes.

«Chocolatito» llega al combate con 52 victorias, 42 nocauts y 4 derrotas, mientras el mexicano Héctor «Ratón» Robles, suma 13 triunfos, 8 derrotas y cuatro nocauts.

Héctor
Héctor «Ratón» Robles marcó 116 libras

En la pelea semiestelar se enfrentarán los capitalinos, René Alvarado, ex campeón mundial de las 130 libras, y Elysson Márquez.

René Alvarado tiene en su carrera un récord de 35 victorias, 22 por nocauts y 16 derrotas, en tanto Márquez suma 12 victorias, 4 derrotas y dos empates.

La tercera pelea de mayor importancia es entre los nicaragüenses Cristofer “El Látigo” Rosales que cuenta con 37 victorias, 22 por nocauts y 7 derrotas, ante Camilo Mendoza, que registra 12 victorias, 5 por nocauts y tres derrotas.

Los precios de entrada a la velada son de 370, 1,850, 2, 960 y 4, 400 córdobas, dependiendo la localidad.

En total «Güegüense Box» organizó nueve combates y las acciones darán inicio a las siete de la noche.

Tu Nueva Radio Ya, La Súper Líder en los Deportes, transmitirá la pelea de «Chocolatito» contra el «Ratón» Robles.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456