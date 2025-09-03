Boletos para Mundial de Fútbol 2026 costarán entre 60 y 6,730 dólares

La FIFA dio a conocer que los boletos para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrán precios que van desde los 60 dólares para partidos de fase de grupos en categoría económica, hasta 6 mil 730 dólares para la final del torneo.

La primera etapa de venta de boletos comenzará el 10 de septiembre con una preventa exclusiva para usuarios con tarjeta Visa.

Los compradores serán seleccionados mediante un sorteo, y los ganadores podrán adquirir sus entradas a partir del 1 de octubre.

Después habrá una segunda fase abierta al público general, también por sorteo, seguida de una tercera etapa en la que se podrán comprar boletos para partidos específicos una vez realizado el sorteo oficial del torneo.

La Copa Mundial de fútbol de la FIFA, iniciará el 11 de junio de 2026 y finalizará el 19 de julio de 2026.

