Elefante mató a turista que intentaba tomarse selfie en India

Un hombre identificado como Amit Kumar Rajwar, de 32 años, falleció tras ser brutalmente atacado por un elefante cuando intentaba tomarse una selfie en la localidad de Ramgarh, India. La víctima se acercó imprudentemente a una manada de 42 paquidermos, desatando el instinto defensivo de uno de los animales que lo persiguió hasta darle muerte.

Video capta momento en que elefante mata a cazador de selfies

El trágico momento quedó grabado en video mientras otros turistas huían aterrorizados del lugar.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el enorme animal embiste con toda su fuerza contra el joven que sólo pretendía conseguir una foto memorable para sus redes sociales. Lo que debía ser un recuerdo inolvidable terminó en tragedia.

El video muestra cómo Kumar intentó escapar corriendo, pero el gigantesco mamífero lo alcanzó en cuestión de segundos, provocándole heridas fatales ante la mirada horrorizada de los demás visitantes.

Según reportes locales, Rajwar viajaba con amigos cuando tomaron la fatal decisión de acercarse a la manada salvaje para grabar videos y tomar fotografías, ignorando las advertencias básicas de seguridad que indican mantener distancia de estos animales.

«Los turistas fueron advertidos de no acercarse, pero el chavalo estaba empeñado en conseguir la foto perfecta», comentó uno de los guardabosques del área que atendió el incidente.

Este caso se suma a una alarmante tendencia mundial de accidentes relacionados con personas que arriesgan sus vidas por conseguir fotografías espectaculares con animales salvajes o en situaciones peligrosas.

Las autoridades de conservación en India emitieron nuevamente un llamado a respetar los espacios naturales de la fauna silvestre. «Los elefantes pueden parecer tranquilos, pero son impredecibles cuando sienten amenazado su territorio», explicó un representante del departamento forestal indio.

El cuerpo de Amit Kumar Rajwar fue entregado a sus familiares, quienes ahora enfrentan el doloroso proceso de despedirse de su ser querido, víctima de una imprudencia que le costó la vida en su búsqueda de la selfie perfecta.