El Tío Lucas se roba el show: Netflix prepara su propia serie para el excéntrico miembro de los Addams

¡Prepárate para una dosis extra de locura encantadora! Tras el arrollador éxito de Merlina (Wednesday), Netflix ha confirmado que el Tío Lucas también conocido como Tío Fester tendrá su propia serie en solitario.

El anuncio fue hecho por el actor Fred Armisen, quien volverá a interpretar al personaje que conquistó a los fans con su humor absurdo, ternura inesperada y estilo inconfundible.

Aunque los detalles sobre la trama aún se mantienen bajo llave, se espera que esta nueva producción explore facetas inéditas del personaje: sus aventuras más disparatadas, su peculiar lógica y, por supuesto, su entrañable relación con Merlina. El proyecto busca expandir el universo de la familia Addams, ofreciendo una mirada más profunda al tío más caótico y adorable del clan.

La serie llega en un momento clave, justo cuando Merlina ha sido renovada para una tercera temporada y acumula más de 250 millones de visualizaciones desde su estreno. Con esta apuesta, Netflix refuerza su estrategia de crear spin-offs que mantengan viva la franquicia y conecten con nuevas generaciones.

¿Será el Tío Lucas un inventor loco, un sabio incomprendido o simplemente un genio del caos? Lo sabremos pronto. Por ahora, los fans celebran que este ícono de lo bizarro finalmente tendrá el protagonismo que merece.