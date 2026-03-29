INTUR arranca verano 2026 con tour ciclístico en El Crucero

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) dio la bienvenida al verano 2026 con un tour ciclístico que inició en el municipio de El Crucero, Managua, por quinto año consecutivo.

INTUR inaugura verano 2026 con tour ciclístico en El Crucero

Los competidores y sus acompañantes apreciaron las bellas panorámicas desde cada uno de los miradores que se encuentran en la carretera principal.

La carrera se desarrolló en cuatro categorías: elite, juvenil, máster y open femenino, quienes recorrieron 72 y 48 kilómetros según la categoría en la que participaron.

«Este tipo de actividades promueven el turismo, atraen visitantes nacionales y de otras nacionalidades a disfrutar de los bellos paisajes que ofrece nuestro municipio de El Crucero«, señaló Martha Baltodano, delegada de INTUR Managua.

Ciclistas recorren hasta 72 kilómetros en El Crucero

El municipio ofrece un clima agradable y cuenta con seis miradores para que la población venga a disfrutar de la naturaleza durante la temporada veraniega.

«Iniciamos el verano en paz y tranquilidad en nuestro municipio y qué mejor manera de hacerlo que promoviendo el deporte en nuestra juventud«, dijo Zacarías Velázquez, vicealcalde de El Crucero.

«Venimos bien preparados para competir; siempre nuestro objetivo es ganar y demostrar que somos atletas disciplinados«, expresó John Barrios, uno de los ciclistas participantes.

«Este es un deporte que me permitió no solo desarrollarme físicamente, sino como persona», concluyó Barrios sobre el impacto del ciclismo en su vida.