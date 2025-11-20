ENACAL e INVUR avanzan 75% en construcción de tanque de agua para urbanización «Nuevas Victorias»

Por Jonathan Morales
21

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) están avanzando en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua destinado a las familias de la Urbanización “Nuevas Victorias” en Managua.

La obra, que cuenta con inversión asegurada por el Gobierno, presenta un 75% de avance en su construcción.

El tanque, fabricado en acero, tendrá una capacidad de 430 mil galones y se espera que esté finalizado y operativo a finales del 2025.

Una vez en funcionamiento, el proyecto asegurará la continuidad del servicio de agua para unas 920 familias residentes en la urbanización.


#ENACAL#INVUR#Urbanización Nuevas Victorias