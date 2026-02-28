Delicioso pescado ahumado gana primer lugar en Festival de Gastronomía en el Caribe Sur
Emocionada se mostró doña Arelis Clark Chávez al resultar ganadora del primer lugar del Festival de Gastronomía y Tradiciones de Cuaresma 2026, realizado la tarde de este sábado, en Laguna de Perlas, Caribe Sur.
Doña Arelis Clark, originaria de Corn Islan, recibió de premio 7 mil córdobas y la responsabilidad de representar al Caribe Sur en el Festival de Gastronomía a nivel nacional.
La ganadora del segundo lugar fue Sumaly Amelia William Miller, con una exquisita sopa marinera, ella es oriunda de la Cruz de Río Grande y también recibió premio en efectivo.
En el Festival participaron representantes de los ocho municipios de la Costa Caribe Sur para compartir los sabores y tradiciones propias de la temporada de Cuaresma.
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