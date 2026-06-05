Avanza 33.5% el programa Calles para el Pueblo en el barrio Walter Ferreti

Las familias del barrio Walter Ferreti, distrito V de la ciudad de Managua, inauguraron junto a las autoridades de la Alcaldía de Managua, 500 metros de calles revestidas con concreto asfaltico, gracias al Programa Calles para el Pueblo.

Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, destacó que con el estreno de estas calles, el Programa Calles para el Pueblo, avanza en un 33.5% en los más de 180 barrios de la ciudad capital, donde éste año se prevé atender mil 252 cuadras.

Unas 2 mil 300 personas son las protagonistas de las nuevas calles en el barrio Walter Ferreti, donde las familias tienen mayor calidad de vida, por estas Calles para el Pueblo y otras obras.



