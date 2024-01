Tortolitos que querían casarse en diciembre son los primeros en inscribirse en “Ya Tu Boda 2024”

Aldo Manuel Pérez Canda, de 29 años, y su novia Katherine Nicaragua Villegas, de 31, se convirtieron en la primera pareja inscrita en nuestro festival de amor, YA Tu Boda 2024 ¡Aniversario 21!

Pérez Canda vino muy de mañana a nuestros estudios y con documentos en mano, nos dijo que quiere convertir en su esposa a Katherine Nicaragua, con quien tiene 7 meses de noviazgo.

El feliz enamorado habita en el reparto Juan Ramón Padilla, en el municipio de Ticuantepe, lugar donde se enamoró de su vecina Katherine.

“Ella siempre me ha gustado y una vez que me la tope en una calle que ella transita, me decidí a pedirle su número y desde ahí empecé a enamorarla” contó Aldo.

El tortolito se gana el pan de cada día como albañil, y agregó, que en las mañanas la acompañaba hasta el sitio donde ella trabaja como asistente del hogar, y luego él se iba con el corazón “inflamado de amor” hasta su centro de labores.

“Tenemos muchos sueños en común, queremos formar un hogar, salir adelante” dijo Aldo Pérez, quien desde finales del pasado mes de noviembre vino a nuestros estudios a preguntar cuando iniciaríamos las inscripciones de YA Tu Boda 2024.

Tu Nueva Radio YA te invita a legalizar tu relación amorosa y unirte en matrimonio civil de manera gratuita en Ya Tu Boda 2024.

Participar es fácil, los contrayentes deben traer a nuestros estudios, 3 fotocopias de cédula y 3 fotocopias de la partida de nacimiento.

También deben traer 3 fotocopias de la cédula de 2 testigos mayores de 21 años, y llenar el formulario con uno de los encargados de nuestro magno evento.

Tu Nueva Radio YA se complace un año de seguir Sembrando Amor en Nicaragua y más Allá, por 21 años consecutivos, en los que hemos unido en matrimonio civil a más de 10 mil parejas.

Nuestros tortolitos han sido nicaragüenses, costarricenses, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, panameños, cubanos, mexicanos y hasta rusos, haciendo historia a nivel mundial.

¡Que Viva el Amor en Ya Tu Boda 2024!… ¡Aniversario 21!