Volcán Telica registra pequeñas exhalaciones sin riesgo para pobladores

El Volcán Telica, ubicado en el departamento de León, registra pequeñas exhalaciones de gases y ceniza en las últimas 24 horas.

Las emanaciones alcanzaron los 50 y 100 metros de altura, cuyo material cae sobre el mismo borde del cráter.

El SINAPRED informa que está actividad de volcán Telica, no representa peligro para la población aledaña al coloso.

En tanto, el volcán Masaya se encuentra en calma relativa. Se mantiene amenaza por pequeños derrumbes internos, exhalaciones o explosiones que pueden ocurrir en el corto y mediano plazo.

Por su parte, los volcanes San Cristóbal, Cerro Negro, Momotombo, y Concepción están en relativa calma.