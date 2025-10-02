Sucesos

Policía Nacional pone tras las rejas a 28 antisociales mediante Planes de Seguridad

Por Arlen Hernandez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, permitió la captura de 28 sujetos involucrados en siete homicidios, seis robos y 15 delitos de tráfico de drogas.

Plan de Seguridad Ciudadana logra 28 capturas
Plan de Seguridad Ciudadana logra 28 capturas

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que a estos se les ocupó un kilo con 142.97 gramos de cocaína y 32 libras de marihuana.

La Policía Nacional, en la semana del 25 de septiembre al primero de octubre, brindó más de 54 mil 478 actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, ferias de salud y seguridad en destinos turísticos.

El Plan de Seguridad en el Campo, la policía garantizó más de mil 800 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, en 2 mil 400 comunidades y se realizaron 11 mil 145visitas a fincas y centros de acopio de café y leche.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456