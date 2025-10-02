Policía Nacional pone tras las rejas a 28 antisociales mediante Planes de Seguridad

Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, permitió la captura de 28 sujetos involucrados en siete homicidios, seis robos y 15 delitos de tráfico de drogas.

Plan de Seguridad Ciudadana logra 28 capturas

La subcomisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que a estos se les ocupó un kilo con 142.97 gramos de cocaína y 32 libras de marihuana.

La Policía Nacional, en la semana del 25 de septiembre al primero de octubre, brindó más de 54 mil 478 actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, ferias de salud y seguridad en destinos turísticos.

El Plan de Seguridad en el Campo, la policía garantizó más de mil 800 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, en 2 mil 400 comunidades y se realizaron 11 mil 145visitas a fincas y centros de acopio de café y leche.

