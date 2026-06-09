Policía Nacional captura a 8 sujetos en Masaya reforzando Planes de Seguridad Ciudadana

La delegación departamental de la Policía Nacional en Masaya presentó este martes un informe que detalla la captura de ocho sujetos vinculados a delitos de alta peligrosidad, como parte de los resultados operativos y el balance de los planes de seguridad ciudadana ejecutados en la última semana.

Entre los detenidos se encuentra un sujeto por homicidio en Nindirí; dos por violación en los municipios de Masaya y La Concepción; dos por robo con violencia y asalto en Masatepe; uno por robo con fuerza y dos abastecedores de droga, estos últimos tres en el municipio de Masaya.

Todos los señalados serán puestos a la orden de las autoridades competentes.

En cuanto a las acciones preventivas, la jefatura policial destacó el reforzamiento de la seguridad en centros escolares, destinos turísticos y balnearios.

Asimismo, se han intensificado las visitas casa a casa para prevenir la violencia hacia las mujeres, los incendios y los accidentes de tránsito, junto con la regulación vial en los principales tramos de carretera del departamento.

Finalmente, ante el actual período de lluvias, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a no manejar bajo los efectos del alcohol ni a exceso de velocidad.

De igual forma, instaron a los peatones a ser prudentes y evitar cruzar ríos, cauces o calles con fuertes corrientes de agua, manteniendo especial cuidado con los menores de edad y adultos mayores.

