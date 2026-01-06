Policía de Masaya captura a 5 autores de robos durante la última semana

La Policía Nacional informó este martes que entre el lunes 29 diciembre de 2025 al domingo 4 de enero 2026, en el departamento de Masaya se registraron un robo con violencia y tres robos con fuerza.

Como resultado de los planes de seguridad ciudadana, las autoridades lograron la captura de dos autores de robos con violencia en Masatepe y Catarina, y tres por robos con fuerza en los municipios de La Concepción y Masaya.

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

Como parte del trabajo preventivo, durante la semana la policía realizó visitas casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

También brindó cobertura a las actividades deportivas y tradicionales y realizó regulación del tránsito en los principales tramos de carretera para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

