Policía arresta a 38 peligrosos delincuentes a través de planes de seguridad

Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, entre el jueves 7 y el miércoles 13 de mayo, la Policía Nacional logró la captura de 38 sujetos por delitos de peligrosidad, entre ellos uno por muerte homicida, 19 por robo con intimidación, siete por tráfico de drogas y 11 abastecedores.

Entre las evidencias ocupadas destacan dos kilogramos de crack, 154 gramos de cocaína, cuatro libras de marihuana, 12 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, las fuerzas policiales brindaron protección a 70,000 actividades, entre las que destacan eventos recreativos, culturales, deportivos y tradicionales, así como ferias de salud y de la economía familiar.

Asimismo, se garantizó la cobertura al Plan de Seguridad Escolar y la vigilancia en destinos turísticos y balnearios del país.

Como parte del modelo preventivo, se realizaron 29,338 acciones, incluyendo visitas casa a casa, encuentros con la comunidad y atención especializada a jóvenes en situación de riesgo.

En cuanto a la Seguridad en el Campo, la institución realizó 13,416 visitas a fincas y centros de acopio en 2,690 comunidades, entablando diálogo directo con 14,445 productores y trabajadores agrícolas.

Estas acciones permitieron brindar 2,078 coberturas de seguridad a 23 rubros de la producción nacional.

En este mismo contexto, el viernes 8 de mayo se inauguró la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en el municipio de La Paz Centro, León, equipada con medios de transporte y comunicación para fortalecer la tranquilidad de la zona.

