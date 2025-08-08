Piden ayuda para repatriar cuerpo de nicaragüense ultimado a puñaladas en Panamá

Con el nombre de Bryan Ramírez Pineda, de 31 años de edad, fue identificado el nicaragüense que murió el pasado sábado tras ser acuchillado y golpeado por delincuentes que pretendían robarle en Panamá.

El compatriota era originario de Granada y fue encontrado agonizado cerca de una quebrada en el sector 2 de Samaria, en el corregimiento de Belisario Frías, en el distrito panameño de San Miguelito.

Su tío Jairo Pineda dijo que según lo que les informaron, Bryan se opuso al robo y los delincuentes lo apuñalaron, dejándolo en estado grave.

Agregó que a pesar de haber sido llevado al Hospital San Miguel Arcángel, se rindió ante la muerte poco después de que lo entubaron.

Mientras las autoridades panameñas siguen investigando el caso, los familiares del nica están solicitando ayuda económica para poder pagar el costo de la repatriación del cadáver hacia Nicaragua.

Si alguna persona de buen corazón desea colaborar para la repatriación del cuerpo de Bryan Ramírez puede contactarse con su tío materno Jairo Pineda al celular número 8971-9876.

