lunes, septiembre 8, 2025
Sucesos

Nicaragüense es asesinado de múltiples balazos en Panamá

Por Jhonny Martínez
El nicaragüense Yalvier Chamorro, de 24 años, fue asesinado el sábado en una cancha de futbol en la barriada Alto de Villalobos en Pedregal, en Panamá.

La información proveniente de ese país revela que el compatriota Yalvier Chamorro, recibió 2 balazos en el tórax, 2 en el abdomen, 2 en el brazo derecho y 2 la pierna izquierda.

El pinolero Yalvier Chamorro fue llevado aún con vida a una clínica de la localidad, pero a los pocos minutos falleció. El hecho de sangre ya es investigado por la policía panameña, como un caso de sicariato.

Con esta muerte suman 5 los nicaragüenses asesinados este año en Panamá, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya sobre fallecimientos de compatriotas en el exterior.

