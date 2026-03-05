Nicaragüense capturado en Belice por asesinar a machetazos a hombre

El pinolero Raúl Sergio Flores, de 37 años, fue arrestado por la Policía de Belice luego de quitarle la vida de un machetazo en el cuello a Elías Adelmo Bejarano, en la aldea de Cowpen, en Belice.

Raúl Sergio Flores, de 37 años

El atroz crimen sucedió el domingo pasado, tras lo cual Raúl Flores intentó huir, pero fue localizado y detenido por las autoridades policiales, quienes investigan el móvil del hecho.

Tras su captura, Raúl Sergio Flores fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para ser acusado del delito de asesinato.

