Nicaragüense capturado en Belice por asesinar a machetazos a hombre
El pinolero Raúl Sergio Flores, de 37 años, fue arrestado por la Policía de Belice luego de quitarle la vida de un machetazo en el cuello a Elías Adelmo Bejarano, en la aldea de Cowpen, en Belice.
El atroz crimen sucedió el domingo pasado, tras lo cual Raúl Flores intentó huir, pero fue localizado y detenido por las autoridades policiales, quienes investigan el móvil del hecho.
Tras su captura, Raúl Sergio Flores fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para ser acusado del delito de asesinato.
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