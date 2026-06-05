Lluvias provocan colapso de techo de vivienda en León

Gracias a Dios, sana y salva se encuentra doña Ramona de los Santos Rubí Bárcenas, de 87 años, luego que, a causa de una fuerte lluvia acompañada de vientos, provocará el colapso del techo de su vivienda.

La emergencia se registró este jueves, del restaurante Los Pescaditos 3 cuadras al sur, en el barrio Sutiaba de la ciudad de León.

Miembros de los Bomberos Unidos llegaron al lugar para atender la emergencia que solo dejo cuantiosos daños materiales en su vivienda construida con paredes de concreto, techo de bambú, teja y zinc.

