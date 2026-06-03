Llamas infernales reducen a cenizas negocio de pacas y repuestos de bicicletas en Nindirí

Un voraz incendio redujo a cenizas un negocio de pacas de ropa usada, repuestos para bicicletas y máquinas de coser, en el reparto Henry Méndez, de Nindirí, Masaya, la mañana de este miércoles.

Incendio en Nindirí deja a pareja en ruina

El negocio era propiedad de Jenny Vanessa Murillo García, de 43 años, y Teófilo Bonilla Aguirre, de 44, quienes calculan que las pérdidas superan los 200 mil córdobas.

Al lugar del incendio se presentaron miembros de los Bomberos Unidos a sofocar las fuertes lenguas de fuego que destruyeron todo lo que había en el negocio y las altas temperaturas dejaron cristalizado el techo de zinc.

Peritos de la Policía Nacional, Bomberos y Defensa Civil se encuentran investigando las causas del siniestro que golpeó fuertemente la economía de la pareja de emprendedores.

