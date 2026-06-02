Leonés muere desnucado al ser brutalmente pateado dentro de bar

Carlos Medardo Hernández, de 49 años, murió desnucado luego de ser agredido a golpes por Douglas de Jesús Flores Durón, de 47, en la comarca Santa Lucia, municipio de El Sauce, departamento de León.

Desnucado en El Sauce tras brutal golpiza

Informes indican que Medardo Hernández, estaba tomando licor en el bar “La Estrella”, localizado en la carretera a Dos Montes, kilómetro 58, cuando se vio involucrado en la riña con Douglas Flores, sufriendo la grave lesión.

Testigos declararon a la policía que Flores Durón le propinó un golpe en la cabeza a Carlos Medardo, que lo noqueo y quedó tendido en el suelo donde lo remató pateándolo en el rostro y la cabeza.

La doctora Gabriela Pastora Salinas, del Centro de Salud Coronel José Santos López, de El Sauce, determinó preliminarmente que Carlos Medardo Hernández falleció por traumatismo cervical contuso o sea desnucado.

Carlos Medardo Hernández habitaba en la comarca Santa Lucía, sector San Antonio Viejo, municipio de El Sauce.

En tanto la policía circuló al sujeto Douglas de Jesús Flores Durón, quien luego de cometer el crimen huyo del lugar.

