Hombre termina su existencia lanzándose dentro de pozo en Cárdenas, Rivas

Un poblador de apellidos Nicaragua Lezama, de 37 años, decidió acabar con su vida por medio de la asfixia mecánica en la comunidad de Peñas Blancas, en el municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas.

Hombre se quita la vida en pozo

El cuerpo del infortunado fue encontrado este jueves colgado del cuello dentro de un pozo de su vivienda por personas allegadas, quienes de inmediato avisaron a los equipos de emergencias y a la Policía.

Los familiares no se explican las razones que pudo tener Nicaragua Lezama para tomar esa fatal decisión que hizo movilizarse a los agentes de la Policía para investigar el caso y a los bomberos para extraer el cuerpo.

