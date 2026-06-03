Fuerza Naval retiene a 5 personas con 12 paquetes de cocaína en el Caribe Sur

El Distrito Naval del Caribe Sur interceptó una embarcación tipo cayuco de nombre “El Gordo” a 4.5 millas náuticas al sur de Punta Gorda, logrando la retención de cinco ciudadanos que transportaban 12 paquetes de cocaína.

Punta Gorda: 12 kilos coca y 11 armas incautadas

Los retenidos en este operativo fueron identificados como Julio César González Alguera, Jorge Cecilio González Alguera, Silvio Saúl González, Elvin José Griffin Flores y Javier Antonio Griffith Flores.

En la misma zona costera, las autoridades militares ejecutaron un segundo operativo en el que se ocuparon 11 armas de fuego y 67 proyectiles que eran trasladados de manera ilegal y sin la documentación correspondiente.

Por este hecho, fueron retenidos los ciudadanos Nicanor Torrez, Donald Alguera, Pedro Antonio Trujillo, Jolman Beltrán Ceas, Elvin José Griffin Flores, Santos Sequeira Martínez, Pedro Antonio Martínez y Cándido de Jesús Obregón.

Finalmente, el Distrito Naval reportó la ocupación de 3,200 pies tablares de madera de las especies conocidas como zopilote y palo de agua.

El cargamento forestal era transportado de forma ilícita en una embarcación que no poseía nombre ni registro legal.

Tanto los retenidos como las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso.

