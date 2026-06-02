Estelí: discusión entre borrachos deja a uno baleado en una pierna y al pistolero en fuga

Juan José Olivas Benavídez, de 33 años de edad, fue llevado al hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí, debido a un balazo que recibió en uno de sus pies propinado por un sujeto solo identificado como “Lenin” con el que tapineaba.

El hecho ocurrió anoche en el sector conocido como El Mercadito, en el barrio José Santos Zelaya, en la carretera a La Concordia, al este de la ciudad de Estelí.

Juan Olivas, declaró que estaba tomando licor con Lenin cuando empezaron a discutir y este sacó un revólver calibre 38 disparándole en su miembro inferior, para luego huir en una moto.

María Guadalupe Herrera, vecina del lugar indicó que al escuchar la detonación salieron a investigar que pasaba encontrando a Olivas, tirado en el suelo, por lo que hicieron el llamado a Cruz Blanca, que le dieron atención prehospitalaria y luego lo llevaron al centro asistencial.

