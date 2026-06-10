Embajada de Nicaragua en Sudáfrica sostiene encuentro para promover intercambio cultural y juvenil

Nuestra Misión Diplomática en Pretoria, Sudáfrica, sostuvo este miércoles un encuentro fraternal con los promotores culturales sudafricanos Dr. Jabulani Masilela y la señora Reginah Masilela, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación, solidaridad e intercambio de saberes entre ambos pueblos.

Nuestra Misión Diplomática en Sudáfrica sostuvo un encuentro con los promotores culturales Dr. Jabulani Masilela y Sra. Reginah Masilela

Durante la reunión, los promotores compartieron el quehacer comunitario del «Motom Heritage Site», una plataforma social ubicada en la comunidad de Mamelodi, Pretoria.

Este espacio se dedica a crear oportunidades para la juventud en sectores vulnerables a través de programas de arte, educación patrimonial, agricultura, conservación ambiental y el rescate de la medicina indígena.

Por su parte, la representación de Nicaragua compartió la visión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, destacando que el país vive una auténtica Revolución Cultural donde el arte no es entretenimiento, sino una herramienta de formación integral.

Asimismo, se recordó el rol histórico de la cultura en la defensa de los derechos del pueblo nicaragüense.

El Dr. Masilela elogió el modelo de empoderamiento juvenil implementado por el Gobierno de Nicaragua en la promoción de la música, la literatura, la preservación del conocimiento indígena y sus tradiciones artesanales. Ambas partes ratificaron la voluntad de impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de la formación y el liderazgo de la juventud de base.

