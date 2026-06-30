El Tuma-La Dalia: caen con 13 libras de marihuana

Dos operativos realizados en El Tuma-La Dalia, Matagalpa, dejaron como resultado la captura de dos sujetos, la incautación de 13 libras de marihuana y los medios de transporte que utilizaban el tráfico de drogas

Arrestan a dos sujetos con 13 libras de marihuana en El Tuma – La Dalia

La capitana Rosa Amanda Castillo, vocera de la Policía en Matagalpa, detalló que el pasado viernes, en un retén policial ubicado en el barrio La Ceiba, en El Tuma-La Dalia, se perfiló la moto placa JI 51829, conducida por Juan Junior Barrera Silva, de 24 años.

En la requisa se le ocupó a Juan Barrera Silva una mochila con 8 óvulos envueltos en cinta adhesiva, conteniendo hierba color verde, que en prueba de campo dio positivo a marihuana, con un peso de 7 libras con 2 onzas.

Asimismo, el pasado domingo, a las 11:30 de la mañana, en un retén policial ubicado en la comarca La Estrella, en El Tuma-La Dalia, la Policía perfiló la moto marca Honda, conducida por Janniel Adonys Blandón, de 30 años.

En la requisa se le ocupó una mochila con tres óvulos dobles envueltos en cinta adhesiva, conteniendo 6 libras de marihuana, y la motocicleta en que se movilizaba.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

