Joven pierde la vida tras perder el control en una curva de la pista suburbana

De manera inmediata perdió la vida Maykel Gabriel Castro Bojorge, de 18 años, al sufrir la noche de ayer sábado un accidente en motocicleta, aproximadamente a 100 metros al este de Autónica en la pista Suburbana.

Maykel Gabriel Castro Bojorge fallece en accidente de tránsito

Tu Nueva Radio Ya conoció que Maykel Gabriel se desplazaba de oeste a este a bordo de una motocicleta Serpento, color rojo, placa M-187986,y al llegar a una curva, perdió el control e impactó contra el borde del bulevar, para luego colisionar contra un arbusto y un árbol de Nin.

Agentes de la especialidad de tránsito y equipos de emergencia se hicieron presentes en el lugar de los hechos; comprobando que el joven ya no era de este mundo.