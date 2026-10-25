Motociclista pierde la vida al accidentarse cerca de la Universidad Agraria

De manera inmediata perdió la vida esta madrugada Carlos Francisco Páramo Vargas, de 25 años de edad, al impactar la motocicleta contra un poste del tendido telefónico de la Universidad Agraria una cien metros abajo en la carretera norte en Managua.

Carlos Francisco Páramo Vargas, falleció tras sufrir un accidente de tránsito

Cazadores de noticias informaron que a eso las 2 de la mañana Páramo Vargas se trasladaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad en dirección de Oeste a Este, a bordo de la motocicleta Honda color rojo frijol placa M357752, perdiendo el control del medio de transporte, sobreviniendo la fatalidad.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia; y en espera de que sea reconocido por sus familiares para ser velado y darle cristiana sepultura.