Conductor ebrio protagoniza tremendo accidente en Ciudad Sandino

Un irresponsable conductor, que conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, protagonizó un violento accidente de tránsito al perder el control y estrellarse contra un árbol, en la entrada al municipio de Ciudad Sandino, Managua.

El desconocido resultó ileso, en tanto su vehículo quedó con la parte delantera, completamente, desbaratada.

Los otros conductores que circulaban por la zona, lo auxiliaron, en tanto, hicieron el llamado a las autoridades policiales para investigar el caso.

