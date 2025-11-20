Capturan a 10 agresores gracias a denuncias en Comisarías de la Mujer

La Policía Nacional mediante las visitas casa a casa, del jueves 13 al miércoles 19 de noviembre del 2025, recibió 16 denuncias permitiendo la captura de 10 agresores.

Policía refuerza la prevención de la violencia familiar

La Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía, informó que en los 153 municipios se realizaron, asambleas comunitarias y conversatorios con las familias, para prevenir la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Las Comisarías de la Mujer, en el período del primero de enero al 19 de noviembre 2025, reporta 497 presos por el delito de violación, y 432 por abuso sexual.

