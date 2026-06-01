Capitalino es fulminado por descarga mientra enchufaba lámpara en el barrio Loma Linda

En el Hospital Doctor Fernando Vélez Páiz fue declarado sin vida el ciudadano Hareson Francisco Sandoval Larios, de 36 años, luego de recibir una potente descarga eléctrica en su casa en Managua.

Hareson Francisco Sandoval Larios, de 36 años

Nuestro cazador de noticias, Delvin Briones informó que el lamentable hecho ocurrió la mañana de este lunes en el asentamiento La Rana, localizado de la terminal de la Mini Ruta 4 ocho cuadras al sur y media abajo en el barrio Loma Linda, Distrito III de la capital.

Personas del sector indicaron que Hareson Sandoval se encontraba en su cuarto en toalla y descalzo cuando se dispuso a conectar una lámpara de mano a un enchufe que tenía un cable pelado, recibiendo la descarga eléctrica.

Al sentir la corriente entrando a su cuerpo, Hareson gritó pidiendo ayuda y un hermano suyo llegó en su auxilio, utilizando un palo para apartarle el enchufe pelado.

Luego lograron sacarlo del lugar y llevarlo de urgencia al centro asistencial en donde lamentablemente informaron que ya no presentaba los signos vitales.

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