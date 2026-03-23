Autoridades arrestan a 81 sujetos por homicidios, robos y drogas en Nicaragua

Como resultado de los planes de seguridad ciudadana, la Policía Nacional capturó a 81 personas vinculadas a distintos delitos en Managua y varios departamentos de Nicaragua, durante la última semana.

En los distritos y municipios de Managua, fueron detenidos 40 sujetos. 16 sujetos que cometieron asaltos, 8 por robo con violencia, 13 por robo con fuerza y 3 por abastecimiento de drogas.

De igual manera, en el resto del país se registró la detención de otros 41 individuos por diferentes delitos.

Entre los detenidos están, 5 por muertes homicidas en Nueva Segovia, Matagalpa, Río San Juan, Carazo y el Triángulo Minero.

También se realizaron 4 detenciones por robo con intimidación en León y Chinandega; 3 por robo con violencia en Chinandega y León; y 7 por robo con fuerza en León, Chinandega y Nueva Guinea.

Con relación a delitos vinculados a drogas, las autoridades reportaron 17 capturas por tráfico en Estelí, Chinandega, Jinotega y el Triángulo Minero, así como por 5 abastecimiento de sustancias ilícitas en León, Chinandega, Matagalpa y Masaya.

Durante las capturas, la Policía Nacional incautó como evidencias 1 kilogramo de cocaína, 510 gramos de crack, 5 libras de marihuana, 12 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

