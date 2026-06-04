Anciano muere desnucado en su casa en el barrio Martha Quezada

Un señor cuya identidad no fue revelada, murió desnucado la madrugada de este jueves al resbalarse e impactar violentamente la cabeza contra el piso de su casa ubicada de donde fue el Cine Cabrera una cuadra al este y una al sur, en el barrio Martha Quezada, en Managua.

Anciano muere al caer en barrio Martha Quezada

El cazador de noticias José Dávila informó que a eso de los 30 minutos de iniciado este jueves el adulto mayor se levantó de su cama y se dirigía a la cocina, con tan mala que resbaló y al caer impactó la cabeza contra el piso, sufriendo una grave lesión que le quitó la vida.

Tratando de salvarle la vida, los familiares pidieron ayuda a los Bomberos Unidos, quienes enviaron un equipo técnico de emergencia, pero cuando los paramédicos revisaron el cuerpo confirmaron que el infortunado ya no era de este mundo.

Luego de conocer el caso, autoridades se presentaron al sitio y orientaron el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal para determinar la causa directa del fallecimiento y descartar mano criminal.