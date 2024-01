Segoviano enamoró a mujer 20 años mayor que él para convertirla en su esposa en Ya Tu Boda 2024

El segoviano Jorge Olivas Borge, de 26 años, y la capitalina Jazmina de los Ángeles Aguirre Gonzaga, de 46, es otra de las parejas que se jurará Amor Eterno en YA Tu Boda 2024.

La acaramelada pareja dijo que la diferencia de edades no importa, porque bien lo dice José José en la canción 40 y 20: “Es el amor lo que importa y no, lo que diga la gente”.

Doña Jazmina, quien de viernes a domingo se dedica a la venta de fritanga en su casa, relató que hace 10 años conoció a su amado Jorge cuando ella iba a vender ropa nueva y usada al departamento de Nueva Segovia.

Aunque en ese primer encuentro no ocurrió nada, 5 años después, doña Jazmina y su hija fueron a veranear durante la semana Santa al río El Cuá, y en ese viaje Cupido los flechó a ambos.

“Él se había separado de su mujer y yo me fue a vivir un año a Nueva Segovia y después le dije que me iba a regresar a Managua y él me siguió… desde ese momento estamos juntos” dijo la feliz enamorada.

“Lo que yo no sabía es que antes de dejarse con su ex pareja, ella había quedado embarazada, y ella después nos contactó para contarnos que iba a tener gemelitas y una de ellas nosotros la estamos criando” explicó doña Jazmina.

Actualmente la pareja habita en el barrio Hugo Chavez, en el municipio de Mateare, departamento de Managua, donde al escuchar la viñeta de convocatoria de nuestras Bodas Masivas empezaron a alistar los documentos.

Como testigos tendrán al obrero de la construcción Norman Álvarez, quien actualmente le construye la casa a los contrayentes; y la joven Alison Centeno, hija de doña Jazmina Aguirre.

Todas las parejas que quieran casarse en Ya Tu Boda 2024, deben traer a nuestros estudios, 3 fotocopias de cédula y 3 fotocopias de partida de nacimiento.

También 3 fotocopias de la cédula de identidad de 2 testigos, mayores de 21 años; y llenar nuestro formulario para quedar debidamente inscritos.

Te esperamos en el edificio Radiópolis, del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur, en horario de Lunes a Viernes de 8am a 5 pm; y los sábados de 8 am a 12 del mediodía.

¡Que Viva el Amor en YA Tu Boda 2024!