República de Palaos es felicitada por Nicaragua en el 31 aniversario de su independencia

El Gobierno de Nicaragua, a través del Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, envió un mensaje con sinceras felicitaciones al Presidente de la República de Palaos, Surangel Whipps Jr., en ocasión de celebrarse el 31 Aniversario de la Independencia de su nación.

En el mensaje, Nicaragua transmite los saludos de su Pueblo y Gobierno al Pueblo Hermano de Palaos, que conmemora su independencia este 1º. de octubre.

El Gobierno nicaragüense aprovechó la ocasión para reafirmar su voluntad de continuar estrechando los Lazos de Amistad y Hermandad que unen a ambas naciones.

El mensaje concluye enviando un caluroso abrazo al Presidente Whipps Jr. en nombre del Pueblo nicaragüense.

