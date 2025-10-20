Nicaragua y Türkiye reafirman relaciones de amistad y cooperación

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua recibió este lunes a una delegación oficial de la República de Türkiye, encabezada por la señora Yaprak Balkan, Directora General encargada de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante el encuentro, ambas naciones reafirmaron su voluntad de fortalecer los lazos de amistad, solidaridad y cooperación mutua.

La delegación fue recibida por los ministros de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke y Dennis Moncada, así como por el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, quien transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, al Presidente Recep Tayyip Erdoğan, al Canciller Hakan Fidan y al pueblo turco.

El canciller Moncada subrayó que las relaciones entre Türkiye y Nicaragua son sólidas y se están dinamizando, mientras que el ministro Jaentschke recordó los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, resaltando su base en el respeto mutuo y el deseo compartido de paz y desarrollo.

Por su parte, el compañero Laureano Ortega destacó el papel estratégico de Türkiye en la región euroasiática y la importancia de avanzar hacia una cooperación productiva.

El asesor presidencial señaló además la disposición del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de ofrecer un entorno favorable para la inversión extranjera, con seguridad jurídica y amplias oportunidades en sectores clave como salud, medio ambiente, pesca, cultura y transporte.

La señora Yaprak Balkan agradeció la cálida bienvenida y el respaldo brindado al embajador de Türkiye en Nicaragua. Afirmó que su país busca ampliar las relaciones bilaterales, no solo en el ámbito diplomático, sino también en comercio, educación, energía y tecnología.

La funcionaria llegó acompañada por una amplia delegación empresarial interesada en conocer de cerca las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Durante su visita, la delegación turca sostendrá encuentros con autoridades y empresarios nicaragüenses para promover el intercambio económico y explorar proyectos conjuntos que beneficien a ambos pueblos.