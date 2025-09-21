Nicaragua saluda el 65 aniversario de la Independencia de Mali

El Gobierno de Nicaragua, liderado por los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron al pueblo y al presidente de Mali por el 65 Aniversario de su Independencia, reafirmando lazos de solidaridad, cooperación y hermandad entre ambos pueblos.

A continuación, la carta íntegra

Managua, 21 de Septiembre, 2025

Excelencia

Assimi Goïta

Presidente

de la República de Mali

Bamako

Señor Presidente,

En la especial ocasión de conmemorar este próximo 22 de Septiembre, el 65 Aniversario de la Independencia, permítanos trasmitir en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras Felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Pueblo de Mali.

En esta fecha memorable, recordamos con respeto y admiración la gesta histórica del Pueblo Maliense que, en 1960, conquistó su Independencia y abrió un camino soberano de autodeterminación y dignidad, inspirado en la fortaleza de sus ancestros y en el liderazgo de sus Próceres.

En esta ocasión histórica, reiteramos nuestra firme voluntad de seguir fortaleciendo los Lazos de Solidaridad, Hermandad y Cooperación que unen a Nicaragua y Mali, convencidos de que solo la Unidad y la Cooperación entre nuestras Naciones permitirán avanzar hacia un Futuro de Paz, Desarrollo y Justicia Social.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba nuestro Saludo Fraterno y el Cariño del Pueblo Nicaragüense para el Pueblo de Mali, en la Conmemoración de esta Fecha de Victoria y Esperanza.